منظمة الهجرة الدولية: 30 ألف شخص نزحوا من درنة الليبية جراء الفيضانات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن نحو 30 ألف شخص نزحوا من درنة جراء الفيضانات التي أغرقت أحياء عدة في درنة.

بدوره أكد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي الأربعاء، استمرار عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسب كثرة أعداد المفقودين.

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تحصي مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا الضحايا الأربعاء بينما تأكّد مقتل 2300 شخص في الفيضانات المدمّرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" في ظل تحذيرات الصليب الأحمر من ارتفاع عدد القتلى بشكل ضخم.

انفجر سدّان عندما ضربت العاصفة بعد ظهر الأحد الماضي، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.