الاقتصاد والتخطيط تطلق منصة بيانات السعودية تجريبيًا

​أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم عن الإطلاق التجريبي لمنصة "Data Saudi بيانات السعودية" والتي تهدف بأن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، في إطار تعزيزها لخدماتها الرقمية.

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وتستهدف المنصة جمع البيانات من المصادر المحلية والدولية الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية تسهّل على المستخدم فهم عموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي السعودي، بالإضافة إلى توفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية.

وتطمح وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال منصة Data Saudi وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030.

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وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، ستشمل المنصة أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق.

وتتطلع وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى المضي قدمًا في تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة خلال المراحل القادمة عن طريق توسيع نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

كما تعمل الوزارة على عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين.

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