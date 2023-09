مدرب إنجلترا: الانتقادات الموجهة لماجواير “سخيفة” ولم أر مثلها

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي إنه لم ير من قبل لاعب يتم معاملته بالطريقة التي يُعامل بها هاري ماجواير، حيث وصف الانتقادات الشديدة له بأنها "سخيفة" و"مزحة".

وبعد مرور مايزيد عن عامين من اختياره في تشكيل المثالي ببطولة أمم أوروبا، أصبح ماجواير البالغ من العمر 30 عاما موضوعا للدعابات للكثيرين.

ماجواير خاض أول مباراة له هذا الموسم كأساسي يوم السبت الماضي عندما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأوكراني 1/1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) وتم السخرية منه بدون رحمة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام المنتخب الإسكتلندي بعدها بثلاثة أيام.

وسجل مدافع مانشستر يونايتد هدفا عكسيا ولكن في النهاية فاز المنتخب الإنجليزي 3 / 1، ولكن الجماهير الاسكتلندية احتفلت سريعا بالهدف الذي أحرزه ماجوير في مرمى فريقه.

وقال ساوثجيت :" من وجهة نظر مشجع اسكتلندي، أتفهم هذه السخرية، ولا يوجد لدي أي شكوى مما فعلوه".

وأوضح :"بصراحة، أنها نتيجة للمعاملة السخيفة التي يتعرض لها منذ فترة طويلة".

وأضاف :"أعتقد أن جماهيرنا أدركت هذا، ربما يوجد القليل من الضغوط الشديدة من جماهيرنا، ولكننا لن نسمح بأن تصل ضغوط أخرى من آخرين إليه".

"It's a joke, an absolute joke. It makes me livid"

Gareth Southgate hits out at critics of Harry Maguire 🗣️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/n4fhJnArOA

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 13, 2023