رئيس فيفا: مصدوم بسبب ضحايا فيضانات ليبيا.. قلوبنا معكم

أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حزنه الشديد وصدمته من أثار الفيضانات الرهيبة التي حدثت في ليبيا والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص .

وقال إنفانتينو عبر إنستجرام: "أنا مصدوم وحزين لسماع الأخبار عن الفيضانات الرهيبة في ليبيا التي أودت بحياة العديد من الأشخاص بشكل مأساوي، بما في ذلك أفراد من مجتمع كرة القدم".

وأضاف: "قلوبنا وصلواتنا في الفيفا مع كل فرد قد تأثر بالحادث، وأرسل مع كل أعضاء كرة القدم خالص تعازينا لعائلات وأصدقاء جميع من فقدوا حياتهم".

قلوبنا معكم 🇱🇾🙏 أشعر بالصدمة والحزن عندما علمت بالفيضانات الرهيبة في ليبيا والتي أودت بشكل مأساوي بحياة الكثير من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء مجتمع كرة القدم. عقول FIFA وصلواته مع جميع المتضررين، وأرسل تعازي الحارة لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا حياتهم. جياني إنفانتينو pic.twitter.com/DtpqncjxDC — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 13, 2023

وتُوفي عدد من لاعبي ليبيا متأثرين بالإعصار والفيضانات التي ضربت البلاد.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم بعد أن تسببت عاصفة قوية في فيضانات شديدة في شرق ليبيا، اليوم الإثنين.

ووصل الإعصار "دانيال" إلى اليابسة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وأثرت العاصفة دانيال على مدن بنغازي وسوسة ودرنة والمرج بشرق البلاد.

يذكر أن النشاط الكروي في ليبيا متوقف حاليا بعد نهاية الموسم المنقضي بتتويج الأهلي طرابلس باللقب للمرة الـ13، وفي انتظار بداية الموسم الجديد.