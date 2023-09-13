صندوق التنمية الوطني يقدم تمويلات بقيمة 14.1ودعمًا بـ 10.3 ريال خلال النصف الأول من 2023م

كشف صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول من عام 2023م في دعم الاقتصاد المحلي.

هذا وتواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.

14.1 مليار ريال تمويلات مقدمة من الصندوق

وفي التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي لصندوق التنمية الوطني، أعلن عن تجاوز قيمة التمويلات المقدمة من المنظمة 14.1 مليار ريال، فيما بلغ الدعم المصروف حوالي 10.3 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليارات ريال .

وكشف التقرير عن توزيع المساهمات من البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث لغلت التمويلات في مجال الصناعة بنحو 1.6 مليار ريال، وزعت على 104 منشأة صناعية، 1.1 مليار ريال خصصت لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي.

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وفي قطاع السياحة، وزع قدم الصندوق تمويلات بلغت 133 مليون ريال، ودعمًا بقرابة 34 مليون ريال وضمانات بلغت 52 مليون ريال لنحو 40 منشأة سياحية، حيث يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقدم الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمانات من خلال برنامج وكفالة بنحو 5.2 مليار ريال واستثمار بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وذلك في سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال الثقافة قدم الصندوق ضمانات بقيمة 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية لأكثر من 30 منشأة ويستمر الصندوق من خلال برامجه للمساهمة في تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز القطاع الثقافي من خلال إطلاق العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف إثراء المحتوى الثقافي وتعزيز الإبداع.

ويسعى صندوق التنمية الثقافي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في جعل المملكة وجهة ثقافية رائدة في العالم.

وفي مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، قدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب من 6 آلاف فرد و63 منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، بالإضافة لتقديم ضمانات مالية بحوالي 316 مليون ريال.

4.6 مليار ريال دعمًا لتنمية الموارد البشرية

وقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة 4.6 مليار ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية، تمويلات ودعم بقيمة 3.8 مليار ريال لدعم أكثر من 70 ألف فرد، وتمويلات بقيمة 2.6 مليار ريال لنحو 5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة.

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كما دعم صندوق التنمية العقارية أكثر من 31 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من 5.5 مليار ريال، وذلك في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.

الصادرات غير النفطية

ونفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة تجاوزت الـ 2.8 مليار ريال، وبلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان نحو 4.25 مليار ريال، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب 77 مليون ريال.

قروض تنموية ومنح للدول

واعتمد الصندوق السعودي للتنمية، قروضًا تنمويةً تجاوزت الـ 2.6 مليار ريال في 7 دول لتنفيذ مشروعات تنموية، واعتمد منح تخطت الـ 2.4 مليار ريال لدولتين ومنظمة دولية واحدة.

وبحسب التقرير النصف سنوي، بلغ إجمالي المنح خلال النصف الأول من هذا العام نحو مليار ريال، وفيما تجاوزت القروض المصروفة 3 مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق السعودي بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.

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ويقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص