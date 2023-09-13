خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرًا بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

بدوره، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمرفق القضاء.

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وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خير الجزاء، وأن يُوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إقامة العدل.