المركز الوطني للأرصاد يحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية

نظم المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء احتفالية في مقره بمدينة جدة، باليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار "الطقس والمناخ والأمن الغذائي"، والذي يهدف إلى تعزيز أهمية الطقس والمناخ وعلاقته بالأمن الغذائي حول العالم.

ويأتي الاحتفال لما تقوم به المملكة من دور مهم وحيوي تسهم من خلاله في تعزيز الأمن الغذائي عبر مواجهة تحديات التغيير المناخي، وندرة الموارد المائية من خلال اعتماد عدد من الإستراتيجيات، وإنشاء مبادرات ومراكز وطنية تعمل على مواجهات تحديات المناخ التي تؤثر على الأمن الغذائي.

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وخلال الاحتفالية، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام: "اليوم ننظر بعين الاعتزاز إلى التقدم الكبير الذي ناله المركز الوطني للأرصاد في شتى المجالات، كما سُعدنا بتشغيلنا لثلاثة برامج ومراكز إقليمية وهي المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب".

وأشار غلام، إلى ما قامت به المملكة من جهود لإنجاح اليوم العربي للأرصاد الجوية منذ إعلان انطلاقته بالملتقى العربي للأرصاد والإعلام الذي نظمته المملكة في عام 2019م، حيث تكفلت بإعداد محتواه وشعاراته خلال الأعوام السابقة .

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ودُشن خلال الحفل منصة "أحيطونا بأجوائكم" والتي تهدف إلى تعزيز دور الشراكة المجتمعية، وتحقيق متطلبات نظام الأرصاد في توفير فرصة لمشاركة الجمهور المهتم بالطقس والمناخ .