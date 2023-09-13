الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين جراء الفيضانات في ليبيا

خصصت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نحو 10 ملايين دولار على وجه السرعة لدعم متضرري الفيضانات والسيول التي ضربت ليبيا عقب العاصفة دانيال.

وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن العاصفة أودت بحياة الآلاف، وتسببت في أضرار واسعة النطاق، وأن ليبيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

هذا وتحشد الأمم المتحدة المساعدات للناجين في أعقاب العاصفة المدمرة التي ضربت ليبيا وأودت بحياة آلاف الأشخاص.

بدوره، ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الأممية تعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لأولئك الموجودين في المناطق المتضررة.

آلاف القتلى والمفقودين

من ناحيتها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن نحو 30 ألف شخص نزحوا من درنة جراء الفيضانات التي أغرقت أحياء عدة في درنة.

بدوره أكد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي الأربعاء، استمرار عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسب كثرة أعداد المفقودين.

وتستمر مدينة درنة الجريحة في شرق ليبيا الأربعاء في إحصاء الضحايا المقدرة أعدادهم بالآلاف جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.