الصناعة تنفذ 938 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال أغسطس الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، عدد 938 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال أغسطس الماضي.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة إصدار 92 عقوبة على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها:

69 عقوبة عدم التزام بشروط الرخصة

16 عقوبة عمل خارج حدود الرخصة

7 عقوبات عمل برخصة منتهية.

إقرأ أيضًا: وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة الرياض يشكّـلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 27 عقوبة، تليها مكة المكرمة بـ 24 عقوبة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 17 عقوبة، فيما سجلت بمنطقة تبوك 5 عقوبات، و 4 عقوبات لكلٍ من منطقة عسير والمنطقة الشرقية، و3 عقوبات بمنطقة جازان وتليها منطقة الجوف بـ 3 عقوبات أيضاً، بينما سجلت منطقة القصيم عقوبتين فقط، وعقوبة واحدة على كل من منطقة حائل والباحة ونجران.

إقرأ أيضًا: اليوم العالمي للمرأة.. وزارة الصناعة: ارتفاع توظيف المرأة في القطاع لـ93% خلال 3 سنوات

وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

إقرأ أيضًا:

وزارة الصناعة توفر 68 وظيفة شاغرة للجنسين