رسميا.. أشرف بنشرقي إلى الدوري القطري

يخوض الدولي المغربي أشرف بنشرقي مهمة جديدة في مسيرته بالدوري القطري.

وأعلن نادي الريان القطري تعاقده مع أشرف بنشرقي ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر اريان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) يعلق عليه قائلا: "ابن أسود الأطلس .. أسد رياني".

وجاء إعلان الريان عن ضم أشرف بنشرقي، دون توضيح تفاصيل التعاقد أو مدته.

وانضم بنشرقي إلى صفوف الريان في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وخاض صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الماضي مع نادي الجزيرة 33 مباراة بجميع المسابقات المحلية، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

يذكر أن الريان يتربع حاليا على صدارة ترتيب دوري نجوم قطر بالعلامة الكاملة بعدما حصد تسع نقاط من ثلاث مباريات.