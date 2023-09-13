“الشؤون الإسلامية” تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ، بجوائز يبلغ مجموعها 7 مليون ريال، للفائزين في أفرعها الستة.

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وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 2-9-1445هـ، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في 3-9-1445هـ على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

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وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في هذه الدورة تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى (7.000.000) سبعة ملايين ريال، توزع للمتسابقين الفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.

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وبين أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع هي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "روايةً ودرايةً".

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

مما يذكر أن التصفيات الأولية بدأت في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعداداً للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم.

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