“الصادرات” تختتم أعمال البعثة التجارية السعودية في نيويورك

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، تحت هوية "صنع في السعودية"، أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعقدت في مدينة نيويورك في 12 سبتمبر 2023م.

جاء ذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقاً من دورها في الترويج للمصدرين والمصنعين وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية.

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هذا وشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 24 شركة سعودية وأكثر من 100 شركة أمريكية من قطاع الأغذية وقطاع التعبئة والتغليف وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية.

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وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والأمريكي.

يشار إلى أن صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت ارتفاعًا في الأداء بمعدّل نمو سنوي بلغ 10.68% خلال السنوات الـ5 الماضية (2018م - 2022م).

وسجّلت الصادرات غير النفطية خلال الفترة ما قيمته 44 مليار ريال سعودي، جاء قطاع "الكيماويات والبوليمرات" من أعلى القطاعات المصدّرة بقيمة بلغت 17.3 مليار ريال، تلاه قطاع "مواد البناء" بقيمة بلغت 7.9 مليارات ريال.

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