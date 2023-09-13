“موانئ” تحقق ارتفاعاً بنسبة 4.79% في مناولة الحاويات خلال أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر أغسطس لعام 2023 بنسبة 4.79%، لتصل إلى 721,629 حاوية قياسية، مقارنة بـ688,667 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م.

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وقالت "موانئ" في بيان لها، أن الارتقاع تحقق نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي.

وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر أغسطس 2023م زيادة نسبتها 5.98% لتصل إلى 218,051 حاوية، مقارنة بـ 205,740 حاوية في نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 1.91% لتصل إلى 226,738 حاوية، مقارنة بـ 222,480 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.

فيما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 6.29%، لتصل إلى 276,840 حاوية مقارنة بـ260,447 حاوية في شهر أغسطس لعام 2022م.

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كما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 8% بنحو 1,026 سفينة، مقارنة بـ 950 سفينة، في أغسطس 2022، وأيضًا استقبلت الموانئ التابعة للهيئة 74,591 راكبًا، بزيادة 38.09% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 54,017 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 74,374 سيارة، بارتفاع قدره 2.61% مقارنة بـ 72,482 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق.

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