أفادت قناة "العربية"، مساء الأربعاء، بوقوع هزة ارتدادية في ضواحي أمزميز بالمغرب.

وأصدرت السلطات المغربية، تعليمات عاجلة للسكان بإخلاء المكان، خوفًا على حياتهم.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، أعلن وصول عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة السبت، إلة 2901 شخص، تم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

كما بلغ عدد الوفيات 1643 شخصًا بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

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