توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35% بداية من مارس المقبل

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة، في بيان، مساء الأربعاء، عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35%، اعتباراً من 29 شعبان 1445هـ (الموافق 10 مارس 2024م).

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارتين لتوفير فرص عمل أفضل وأكثر إنتاجية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وستقوم وزارة الصحة بتنفيذ هذا القرار والإشراف عليه لضمان تناسبه مع احتياجات سوق العمل في مجال طب الأسنان.

كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من دعم ومحفزات تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين وذلك من خلال دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتوظيف والاستمرار الوظيفي.

وحثت الوزارتان المنشآت على الالتزام بتطبيق هذا القرار لتجنب العقوبات النظامية التي قد تفرض على المخالفين.

وأصدرت الموارد البشرية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني.