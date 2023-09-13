رسميًا.. الفتح يعلن رحيل بيتروس

أعلن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه البرازيلي بيتروس ماتيوس عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الفتح قد تعاقد مع بيتروس في انتقالات يناير عام 2022.

شكرًا بيتروس 💙

شكرًا ياوحـــش 🫶🏻 pic.twitter.com/5dayCVahhA — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 13, 2023

ونشر نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لنجوم الفتح وهم يوجهون كلمات داع لبيتروس، وعليه تعليق: "شكرًا بيتروس.. شكرًا يا وحش".

وأوضحت عدة تقارير صحفية، أن الفتح قرر الاستغناء عن اللاعب البرازيلي من أجل تسجيل المهاجم دجانيني تافاريس.

موعد مباراة الفتح والخليج

يستعد الفتح لمواجهة قوية في دوري روشن للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي أمام فريق الخليج.

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تقام المباراة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المملكة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل نادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.