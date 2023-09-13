محمد السلامة: هيئة تنظيم الإعلام تهدف إلى رفع جودة المحتوى الإعلامي

قال مشرف الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام سابقا، محمد السلامة، إن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تهدف إلى رفع جودة المحتوى الإعلامي بجميع أشكاله ورعاية المبدعين والموهوبين ودعمهم.

إقرأ أيضًا: “هيئة الإعلام”: نسعى لضبط سوق الإعلان وتنظيم جديد للإعلانات سيُقر قريباً

وأضاف السلامة، خلال حواره عبر فضائية الإخبارية، اليوم، أن الهيئة سوف تساهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الإعلام، وجميع ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي وتنظيمه.

فيديو | مشرف الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام سابقا محمد السلامة: من أهم أدوار هيئة تنظيم الإعلام رفع جودة المحتوى الإعلامي بجميع أشكاله ورعاية المبدعين والموهوبين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/b45HIRQcJA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2023

وأكد مشرف الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام سابقا، أن هيئة الإعلام سيكون لها دور كبير بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية فيما يتعلق بقضايا الفكر والإبداع والحفاظ على حقوق المبدعين والمفكرين.

إقرأ أيضًا: الحارثي يلتقي المسؤول الإعلامي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس": أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.

إقرأ أيضًا:

“هيئة الإعلام”: نسعى لضبط سوق الإعلان وتنظيم جديد للإعلانات سيُقر قريباً