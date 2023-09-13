خالد النمر يحذر مريض الضغط من إيقاف علاجه من تلقاء نفسه

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مريض الضغط، قائلًا: "إياك أن توقف علاج الضغط من تلقاء نفسك...لأن ذلك يزيد احتمالية جلطة القلب أو الدماغ".

وأكد "النمر"، عبر حسابه على "إكس" "تويتر" سابقاً، أنه "يجب ألا يزيد تناول الملح اليومي للفرد عن ٥ جرام...لأن زيادته تسبب زيادة جلطات القلب والدماغ".

وفي سياق متصل، كشف خالد النمر، عن حقيقة علمية، قائلًا: "هناك فرق بين العمر الزمني للفرد والعمر الحيوي للقلب...فتجد شخصاً عمره ٨٠ سنة يحمل قلباً عمره الحيوي ٤٠ سنة وفي المقابل تجد من هو في ال ٥٠ سنة وعمر قلبه في الـ ٨٠".

أقرأ ايضًا:

خالد النمر يحذر: قد تحدث ضربة الشمس ليلاً بسبب الإجهاد الحراري