الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس

أعلن نادي الشباب موعد وصول الدولي المغربي رومان سايس، المنضم حديثًا لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نادي الشباب في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يصل مساء اليوم إلى العاصمة الرياض المدافع الدولي المغربي رومان سايس المنضم حديثاً لصفوف الفريق الكروي الأول بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأضاف البيان: "من جانبها قدمت إدارة نادي الشباب شكرها لنادي السد الشقيق لتعاونهم على سرعة إنهاء إجراءات انتقال اللاعب".

✔️ القائد المغربي "سايس" يصل العاصمة مساء اليوم 🤍#يلا_شباب pic.twitter.com/t1vnSrAT5G — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 13, 2023

وشارك رومان سايس، البالغ من العمر 33 عامًا، في 25 مباراة بالدوري القطري الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

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ويستعد الشباب لمواجهة الفيحاء، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطتين فقط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.