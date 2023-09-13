رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ المتأهلين لكأس آسيا تحت 23 عامًا

حرص الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تهنئة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو 2024.

وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي، على نجاح مسيرة التصفيات، والتنظيم المميز للدول التي استضافت المباريات.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريحات إعلامية "نشعر بالرضا التام والتقدير المستحق لكافة الدول التي استضافت التصفيات الآسيوية، وإلى الاتحادات الوطنية الشريكة بكافة النجاحات التنظيمية والجماهيرية".

وأضاف "كما نسعد بأن مثل تلك التصفيات والبطولات تشهد ولادة العديد من النجوم والمدربين والحكام ممن يحظون باهتمام كبير من خلال برامج ومبادرات التطوير المعتمدة بخطة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم".

وتابع "ستكون القارة الآسيوية على موعد للحدث الكروي الكبير لهذه الأجيال التي ستنظر بشغف وتحد كبير نحو حصد بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما وكذلك اللعب في أولمبياد باريس 2024".