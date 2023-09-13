وزير الإعلام يعلن إطلاق قناة “السعودية الآن”

أعلن وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، سلمان بن يوسف الدوسري، عن إطلاق قناة "السعودية الآن" بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية. تأتي هذه القناة ضمن باقة قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون وستكون المنصة الرسمية لنقل الأحداث والفعاليات الرسمية والترفيهية في المملكة.

تهدف "السعودية الآن" إلى نقل التطورات التي تشهدها المملكة في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في مجالات متعددة منها السياسة والاقتصاد والتعليم والترفيه.

وأشاد الوزير الدوسري بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الإعلامي، وبتطوير الإعلام السعودي ليسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، أن القناة ستكون مخصصة لتغطية الفعاليات والمناسبات في المملكة بشكل مباشر، وستتكامل مع منصات التواصل الاجتماعي لتوسيع دائرة التفاعل مع الجمهور. وأكد أيضًا على الشراكات المهمة التي تم تكوينها لتعزيز محتوى القناة وتقديم خدمات عالية الجودة.