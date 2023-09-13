“الوطنية للإسكان” تحقق مبيعات تجاوزت 3.6 مليار ريال في “سيتي سكيب”

اختتمت الوطنية للإسكان «NHC» مشاركتها في معرض سيتي سكيب، بعدد زوار تجاوز 100 ألف زائر، مُسجلةً أكثر من 3.800 تسجيل حجز بقيمة تجاوزت 3.6 مليار ريال.
حيث جاءت مشاركة الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض والذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، والذي استعرضت من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى التي ساهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة.
وأتاحت الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، إضافة إلى مشاركة شركاء الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين في جناحها خلال المعرض
وجرى خلال المعرض الإعلان عن معروض عقاري جديد ومشاريع ضخمة تضم 86 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال، حيث أعلنت عن مشروع سكني بالتعاون مع طلعت مصطفى والذي سيوفر أكثر من 27 ألف وحدة سكنية على مساحة تمتد لـ 10 مليون م2 في ضاحية الفرسان، بالإضافة إلى مركز خزام للأعمال بمساحة نصف مليون م2، ومشروع مدينة خزام الرياضية والذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135 ألف م2، وذلك بهدف خلق مجتمعات حيوية ومستدامة ترتقي بتطلعات المستفيدين.
الوطنية للإسكان: حجز أكثر من 1,700 وحدة سكنية بقيمة مليار ونصف المليار بمعرض “سيتي سكيب”