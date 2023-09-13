“الوطنية للإسكان” تحقق مبيعات تجاوزت 3.6 مليار ريال في “سيتي سكيب”

حيث جاءت مشاركة الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض والذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، والذي استعرضت من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى التي ساهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة.

وأتاحت الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، إضافة إلى مشاركة شركاء الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين في جناحها خلال المعرض