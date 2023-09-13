فابيو مارتينز يشيد بتطور الدوري السعودي وقدرته على منافسة الدوريات الأوروبية الكبرى

أثنى البرتغالي فابيو مارتينز، جناح نادي الخليج، على التطور الذي طرأ على بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتقل مارتينز لفريق الخليج قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، شدد مارتينز على اقتراب الدوري السعودي من المنافسة مع بطولات النخبة في أوروبا، لاسيما في ظل العقود المربحة للمسابقة، التي تغري اللاعبين الذين "يعملون من أجل المال".

قال مارتينز في تصريحاته التي أدلى بها لشبكة (ستاتس بيرفورم): "أعتقد أننا جميعًا، سواء كنا لاعبين أم لا، نعمل من أجل المال".

أضاف: "أنت صحافي وتعمل من أجل المال، وأنا متأكد من أنه إذا أتت إليك إحدى العلامات التجارية أو بعض (الصحف) لتمنحك المزيد من المال لتغيير وظيفتك، فسوف تغيرها لأننا جميعا نريد المال".

تابع: "أعتقد أن الناس أحرار في اختيار ما يريدون لحياتهم. أنا لست انتقاديا لأنني هنا أيضا بالتأكيد".

أوضح مارتينز "عندما وصلت إلى هنا، أتيت بنسبة 80 في المائة بسبب المال لأنهم يدفعون لي أكثر بكثير مما يدفعونه في البرتغال، لذلك لا أفهم أن يحكم الناس على الآخرين بسبب اختياراتهم".

شدد: "لدينا الحرية في اختيار ما نريده، وما نريده لحياتنا، وما نريده لمسيرتنا الرياضية".

كان الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، قد هاجم انتقال غابري فيغا إلى الأهلي بعد إغراء لاعب سلتا فيغو الواعد بالانتقال إلى الدوري السعودي.

لكن مارتينز أكد أن اللاعبين، سواء في نهاية مشوارهم الاحترافي أو في بدايته، لا يمكنهم رفض العروض المقدمة في حال عدم تكرارها مرة أخرى.

أشار اللاعب البرتغالي "أتفهم كروس لأنه ربما رأى أن فيغا يمتلك الكثير من المهارات، وما زال صغير السن نسبيا، (لكن في عمر 21 عاما) إذا حصلت على عرض مثل هذا، فأنت لا تعرف ما إذا كان في غضون عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام (سيأتيك عرض آخر مثل هذا)".

وتابع: "لقد قلت في مرات كثيرة للأشخاص الذين بجانبي، ومن حولي، إننا في البرتغال نقول (القطار لا يتوقف في المكان نفسه مرتين)".

وواصل مارتينز حديثه قائلا: «الناس المحيطون بكرة القدم وخارجها، جميعهم يغيرون أماكنهم، ويغيرون وظائفهم أيضا بسبب المال، لذلك لا أفهم هذا الحكم».

ويعتقد مارتينز أن الخطوة التالية لتطوير مستوى كرة القدم في المملكة العربية السعودية ستأتي من خلال الاستثمار في الإدارة والاستعانة بالمدربين الكبار.

وقال لاعب براغا السابق: "أعتقد أن الدوري السعودي لا يزال لديه الكثير من الإمكانات للتحسن ولكن دون أدنى شك فإنه يقترب من هذه الدوريات الكبرى، لكنه لم يصل إليها بعد".

وألمح: "لكن مع وصول هذا النوع من اللاعبين، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي سوف أستثمر فيه، إذا كنت أملك المال، هو الاحتراف في الإدارة أيضا".

واختتم مارتينز تصريحاته، حيث قال: "مع هؤلاء ومع وجود كثير من الرعاة، سينمو الدوري، وفي غضون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، أعتقد أن الدوري السعودي سيكون في مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز".