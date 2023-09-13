إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مابين طريق المدينة والستين في جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، الذي يمتد ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين. سيتم إغلاق الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية مؤقتة ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا من يوم الجمعة المقبلة حتى الساعة 11 صباحًا، ومن الساعة 3 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 11 صباحًا، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

وأوصت الأمانة قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة واستخدام الطرق البديلة المؤدية إلى شارع غرة الهلالي للوصول إلى طريق الكورنيش، واستخدام شارع سعيد بن زقر للوصول إلى طريق الحرمين. كما يمكن استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.