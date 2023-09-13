البيت الأبيض: تحقيقات مجلس النواب بشأن عزل الرئيس جو بايدن استعراض سياسي

أكد البيت الأبيض، أن تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن التي يجريها مجلس النواب الأمريكي لا أساس لها.

وأضاف البيت الأبيض، أن تحقيقات مجلس النواب بشأن عزل الرئيس جو بايدن استعراض سياسي.

وتابع البيت الأبيض: لا يوجد دليل إدانة للرئيس جو بايدن في تحقيقات العزل، موضحًا أن رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، لم يحصل على تأييد كاف للتصويت على بدء التحقيق في عزل بايدن.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، بعدما أعلن الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي إجراء تحقيق لعزل الرئيس، حيث تابع، تعليقا على مزاعم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن أفراد عائلة بايدن ووكلاءهم تلقوا ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية مختلفة، أن الرئيس لا علاقة له بالأمر.

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