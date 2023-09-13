الكشف عن مرسيدس CLE موديل 2024 الجديدة كليًا بقوة تصل إلى 381 حصان

أعلنت مرسيدس عن CLE موديل 2024 الجديدة كليًا، والتي ستحل محل نسخ الكوبيه السابقة من طرازات سي كلاس و إي كلاس الشهيرة.

وتتميز CLE بالعديد من التجهيزات المتقدمة والمساحات الداخلية مع قوة تصل إلى 381 حصان.

وحصلت مرسيدس CLE على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر تربو مع نظام هجين معتدل لتقدم بقوة إجمالية 204 حصان مع 320 نيوتن متر من عزم الدوران بإصدار CLE 200.

ويتميز إصدار CLE 300 بقوة 258 حصان مع 400 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتعتمد مرسيدس CLE الجديدة كليًا على تصميم خارجي هجومي، مع مصابيح أمامية LED وشبكة كبيرة بلمسات من الكروم، مع تصميم جانبي انسيابي وعجلات رياضية بقياس 18 و 19 و 20 إنش.

ووصولاً للمقطع الخلفي، نرى المصابيح الخلفية بإضاءة LED، والمصد بتصميم رياضي مع منافذ عادم ثنائية.

وتدعم مرسيدس CLE العديد من أنظمة مساعدة السائق المقدمة كتجهيز أساسي مثل نظام مراقبة انتباه السائق، و مساعد المكابح النشط، ونظام الحفاظ على المسار الذكي، ونظام تثبيت السرعة الذكي، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الأخرى.

تقدم مرسيدس CLE الجديدة كليًا في الأسواق الأوروبية بالربع الأخير من هذا العام، ويليها الأسواق العالمية الأخرى مع الولايات المتحدة في بداية عام 2024.