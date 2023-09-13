تألق عربي في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال

انتزع لاعبو المنتخبات العربية - اليوم - 6 ميداليات متنوعة من أصل تسع لمسابقة وزن 96 كجم، وذلك ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة في مدينة الرياض، مسجلين بذلك أول حصاد الميداليات العربية في البطولة.

ونال الرباع المصري كريم أبو كحلة 3 ميداليات، بدأها بفضية الخطف برفعه 174 كجم، أعقبها بذهبية النتر برفعه وزن 213 كجم، وذهبية المجموع بـ387 كجم، وفي الخطف، طار العراقي حسن لامي بالميدالية الذهبية برفعه 175 كجم، وأحرز الكوري "جونق وون" البرونزية بـ 172 كجم، وطار الكوري "جونق" بفضية النتر برفعه 212 كجم، في حين فاز المصري حسني السعيد بالبرونزية برفعه 209 كجم, وفي المجموع، حل الكوري "جونق" ثانياً بـ384 كجم، والعراقي لامي ثالثاً بـ379 كجم, وتوج الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ناصر المجالي الفائزين بالميداليات المتنوعة.

وشهدت منافسات وزن 71 كجم للسيدات، تحطيم أربعة أرقام قياسية عالمية، ثلاثة منها عبر الرباعة الصينية "لياو جوليفانج" في حين تحقق الرقم القياسي الرابع بواسطة الرباعة الامريكية "لين ريفيرس"، إذ انتزعت بجدارة واستحقاق، الذهبيات الثلاث لوزن 71 كجم، برفعها 120 في الخطف، و 153 كجم في النتر ورقم قياسي عالمي، ومجموع 273 كجم ورقم قياسي عالمي، وفي الخطف، حلت الإكوادورية "باولا بالاسيوس" ثانياً بعد أن رفعت 117 كجم، والأمريكية "لين" ثالثاً بـ111 كجم, أما في النتر، حلت الأمريكية "لين" ثانياً بعد أن رفعت 142 كجم ورقم قياسي عالمي جديد لمنافسات تحت 20 سنة، وذهبت البرونزية للأكوادورية "باولا" بـ138 كجم, وفي المجموع، فازت "باولا" بالفضية بـ255 كجم، والأمريكية "لين" بالبرونزية بـ253 كجم.

يذكر أن الصينية سجلت رقما قياسيا جديدا في المجموع بـ269 كجم، بعد أن رفعت في محاولتها الثانية في النتر 149 كجم، إلا أنها حطمت رقمها الجديد في محاولتها الثالثة في النتر ليصبح المجموع 273 كجم.

ويخوض 44 ربّاعا ورباعة منافسات غد، يتقدمهم الربّاعتان السعوديتان ليان القرشي ونجود خرمي، إذ تبدأ المنافسات الساعة 9 صباحاً بوزن 76 كجم (سيدات) فئة C بمشاركة 11 ربّاعة، تليها منافسات وزن 102 كجم (رجال) فئة B بمشاركة 11 رباعاً.

وتنطلق الساعة 2.00 مساءً منافسات وزن 76 كجم (سيدات) فئة B بمشاركة 10رباعات، ويتنافس عند الـ 4 مساءً 10 رباعات بوزن 76 فئة A (سيدات)، تليها منافسات وزن 102 كجم (رجال) فئة A التي يشارك فيها 10 رباعين عند الـ 7 مساءً، وتختتم المنافسات بوزن 81 كجم (سيدات) فئة C بمشاركة 13 رباعة.