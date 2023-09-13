“سيتي سكيب” ينهي أعماله باسثمارات تجاوزت 110مليارات ريال

أُسدل الستار على معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من شركة تحالف "إحدى شركات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز".

كان عنوان المعرض "لبناء مسكن المستقبل"، وشهد المعرض استثمارات تجاوزت 110 مليار ريال، بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وتحدث أكثر من 300 متحدث، بلغ عدد الزوار أكثر من 160,000 زائر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الشريك المؤسس لشركة "تحالف"، فيصل الخميسي عن أهمية دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في النجاحات التي حققها المعرض. وأكد الخميسي على استمرار شركة تحالف في جذب الفعاليات العالمية وإطلاق علامات سعودية جديدة في المستقبل.

كما تم تكريم الفائزين في روشن هاكاثون بجوائز تبلغ قيمتها 1 مليون ريال، وفاز فريق "EcoFit" بالمركز الأول في مسار الشركات الناشئة القائمة، وفريق "وجيد" بالمركز الثاني.

فيما فاز في مسار أفكار المشاريع الجديدة فريق "NeoROSHN" بالمركز الأول، و"JMM Innovations" بالمركز الثاني. يُشير إلى أن معرض "سيتي سكيب" العالمي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، حيث قدمت المملكة النسخة الاستثنائية منه باستثمارات تجاوزت 110 مليار ريال.