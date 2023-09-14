توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بمنطقة حائل تصل إلى 23 درجة مئوية

أشارت التوقعات عبر مواقع الطقس إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة على منطقة حائل خلال الأيام القادمة، بعد تجاوزها 45 درجة في الأيام السابقة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن درجة الحرارة الطقس في مناطق المملكة شهدت تغيرًا، أمس الأربعاء.

ويتبين من خلال درجات الحرارة عبر توقعات الطقس بأنه ابتداءًا من اليوم الخميس ولمدة عشر أيام قادمة، ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، بحيث تصل درجات الحرارة المتوقعه نهارًا من 38 درجة، وحتى 35 درجة، وستكون ليلاً من 28 درجة حتى تصل إلى 23 درجة مئوية.