انطلاق بطولة المملكة للريشة الطائرة في الرياض

انطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة المملكة للريشة الطائرة لفئتي الشباب والكبار، المؤهلة لدورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية.

وتشهد منافسات البطولة التي تقام على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مشاركة 120 لاعباً يمثلون 40 نادياً،حيث تضم الزوجي والفردي وتقام بظام خروج المغلوب.

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وأشاد الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، بأهمية البطولة كونها تستهدف أبطال المملكة في لعبة الريشة الطائرة، إذ سيتم من خلالها الصعود بالتصنيف المحلي للاعبين على مستوى المملكة والعمل على استقطاب المواهب من فئتي الشباب والكبار لدعمهم وتطويرهم والتخطيط لضمهم لصفوف المنتخبات السعودية.