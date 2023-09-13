فريق نجوم الرياض يتوج بالبطولة النسائية الأولى للهوكي

توّج رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل، فريق نجوم الرياض بالكأس والميداليات الذهبية في البطولة النسائية الأولى، التي أقيمت على الصالة المغطاة بملعب الأمير فيصل بن فهد في بالرياض.

وحصل فريق رياض نجد على المركز الثاني، فيما حل لألئ جدة في المركز الثالث.

وفي الوقت ذاته توّج المنديل فريق صقور نجد بطلاً للبطولة الثامنة للهوكي (رجال) وحصل على المركز الثاني فريق أساطير العرب وجاء فريق المدرسة البريطانية ثالثاً على مستوى البطولة.

وجاءت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب أسماء الشامي على مستوى البطولة النسائية، فيما حققت كايرا إنجرير جائزة أفضل هداف، وجاءت جائزة أفضل لاعب من نصيب ليان عشقي.

وعلى مستوى الرجال، حصل أحمد نبيل على جائزة أفضل حارس مرمى، وحقق خالد محفوظ جائزة الهداف برصيد 10 أهداف، وجاءت جائزة أفضل لاعب من نصيب بيتر باتريك، فيما حصل مؤيد منصور على جائزة أفضل حارس مرمى ناشئ، وجاءت جائزة أفضل لاعب ناشئ من نصيب راكان النويصر.

وأكد رئيس اتحاد الهوكي أن البطولة حققت أهدافها ضمن سلسلة البطولة التي تم تنظيمها على مدار الموسمين الماضيين، مشيدًا بالنجاح الباهر الذي تحقق في البطولة النسائية في نسختها الاولى.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى التوسع في إقامة مثل هذه البطولات لتوازي الهوكي غيرها من الألعاب التي تستهوي الشباب والشابات وتكون جاذبة في المملكة، مثمناً الدعم الذي يجده اتحاد اللعبة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.