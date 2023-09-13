الأمم المتحدة: نهتم بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ فى ليبيا

قالت الأمم المتحدة، إن المساعدات الدولية الموجهة إلى ليبيا جرّاء الإعصار دانيال، مستمرة، مشيرة إلى أن هناك بعض المبادرات الخاصة بمساعدة ليبيا وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

وأضاف نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن الأمم المتحدة معنية بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ في كل أنحاء ليبيا.

وأوضح أننا نبحث عن المصابين والوفيات والأماكن المتأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه هناك أكثر من ألفي قتيل بسبب الإعصار دانيال بالإضافة إلى 5 آلاف مفقودين.

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