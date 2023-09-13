اليوم.. انطلاق مباريات الجولة السادسة من دوري روشن

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بمواجهتين.

في نجران يستضيف فريق الأخدود نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويلتقي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة نظيره ضمك.

وتستكمل بعد غدٍ الجمعة مباريات الجولة بإقامة ثلاث مباريات، تجمع فريق الفيحاء بالشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وفريق الهلال يواجه فريق الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستضيف فريق الخليج نظيره الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتختتم مباريات الجولة السبت القادم بأربعة لقاءات، الأول يستضيف فيه فريق أبها نظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

فيما يلتقي فريق النصر بمضيفه فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

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وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يلتقي فريق الحزم بفريق الطائي في مواجهة يسعى الناديين إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

أما في أقوى مواجهات الجولة يلتقي فريق الأهلي بنظيره التعاون على ملعب الأمير عبدالله بن فيصل .