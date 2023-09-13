هيئة الموسيقى تنظم حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في نيويورك

تنظم هيئة الموسيقى بمشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري، حفلاً موسيقياً على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكلون بمدينة نيويورك في أمريكا، وذلك تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

وستُحيي فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وفرقة الفنون الأدائية السعودية، بمصاحبة فرقة الجاز الأمريكية ديزي غيليسبي، هذا الحفل ضمن مبادرة روائع الأوركسترا السعودية بمشاركة نحو 80 موسيقياً من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، الذين سيقدمون عرضاً موسيقياً يشمل عزف وغناء ميدلي لمجموعةٍ من الأغاني السعودية، إلى جانب الأداء المنفرد، كما ستقدم فرقة الجاز الأمريكية ديزيغيليسبي مقطوعاتٍ موسيقية في عرضٍ مشترك مع فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.

وسيتضمّن الحفل مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية بخمسةٍ عروض للفنون الأدائية السعودية التي تعكس التنوع الثقافي للمملكة ؛ تشمل: فن الربش، والليوة، والمجرور، والسامري، والخطوة، يقدمها 60 مؤدياً من فرقة الفنون الأدائية السعودية بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.

وتعد المشاركة المقرر إقامتها على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكلون بمدينة نيويورك ثالثَ وجهات مبادرة "روائع الأوركستراالسعودية" التي تجوب العالم في عددٍ من المدن العالمية، حيث بدأت من العاصمة الفرنسية باريس، ثم انتقلت إلى مدينة مكسيكو سيتي بالولايات المتحدة المكسيكية، قبل أن تحط رحالها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية، تعزيزاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

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