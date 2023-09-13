رئيس “الرئاسي الليبي” يطلب من النائب العام محاسبة المسؤولين عن انهيار سدي درنة

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في الكوارث الناتجمة عن العاصفة "دانيال" في شرق البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة.

وقال المنفي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، "طلبنا من النائب العام فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة".

وأودت العاصفة "دانيال"، يومي الأحد والإثنين الماضيين، بحياة الآلاف من الأشخاص، وخلفت موجة نزوح كبيرة، وتسببت في تدمير وسط مدينة درنة التي كانت من أكثر المناطق تضررًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي أغرقتها.

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