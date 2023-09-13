في موكب مهيب.. تشييع جثامين 74 مصريا من قرية واحدة بفيضانات ليبيا

في موكب جنائزي مهيب شيع أهالي قرية الشريف بمدينة ببا محافظة بني سويف جنوب مصر ، جثامين 74شخصا من أبنائها قضوا في فيضانات ليبيا.

ونقلت سيارات إسعاف الجثامين فور وصولها إلى مقابر القرية، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة، ثم شيعوها لمثواها الأخير

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الضحايا مقدما المواساة لأهاليهم وأبنائهم وأسرهم.

وكانت القرية قد استيقظت صباح الثلاثاء على فاجعة إنسانية بعدما استقبلت نبأ فقد 74 شخصا من أبنائها في سيول وفيضانات ليبيا.

أكد أحد أهالي القرية أن نحو 3 آلاف شخص من أبناء القرية يعملون في ليبيا وبمهن مختلفة منذ سنوات وجميعهم أقارب وأبناء عمومة، مضيفا أن من بين الضحايا 3 أشقاء و7 من عائلة واحدة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين..

وذكرت الوزارة أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.