يويفا: ارتفاع عدد مباريات الـ100 دقيقة في الدوريات

كشف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن عدد المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر ارتفع في المراحل الأولى من أبرز 20 مسابقة دوري في القارة الأوروبية مقارنة بالموسم الماضي.

وأصبح الحكام في مختلف مسابقات الدوري حول العالم يتبعون توجهًا جديدًا لحساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة، حيث يحتسبون أوقات الاحتفال بالتسجيل وكذلك إجراء التبديلات.

وكشف تقرير يويفا أن نسبة المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر من إجمالي مباريات المرحلتين الأولى والثانية من مسابقات الدوري، ارتفعت إلى أكثر من 43%، في حين أن تلك النسبة بلغت 20% فقط طوال الموسم الماضي.

وأوضح تقرير يويفا أن 139 مباراة في أول مرحلتين بمسابقات الدوري استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر، مقابل 83 مباراة في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وأن متوسط زمن المباراة بات 2ر100 دقيقة مقابل 7ر97 دقيقة في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن هذه الخطوة التي تهدف لمكافحة إضاعة الوقت، للمرة الأولى في كأس العالم 2022 في قطر، فيما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في مارس الماضي أنه ينبغي على مسابقات الدوري حول العالم، اتباع هذا النهج.