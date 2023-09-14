جامعة طيبة: بدء استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة؛ وذلك عبر منصة "ادرس في السعودية".

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وبيّنت الجامعة أن التقديم يبدأ من اليوم، في 43 برنامجًا بـ8 كليات؛ داعية إلى الاطلاع على خطوات ومعايير القبول في المنح المجانية والمدفوعة والمزايا التي يتم توفيرها للدارسين، من خلال منصة التسجيل عبر الرابط: studyinsaudi.moe.gov.sa

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