تبدأ اليوم.. مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري روشن

تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي استمرت طوال الأسبوعين الماضيين.

وكانت الجولات الخمس الأولى من الموسم الحالي لدوري روشن 2023-2024، انتهت قبل فترة توقف سبتمبر، وشهدت إثارة كبيرة.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة، متفوقًا على التعاون، الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، بفارق الأهداف فقط.

ويأتي الاتحاد والأهلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 12 نقطة لكل فريق، بعد أن تلقى كل منهما هزيمته الأولى في المسابقة بالجولة الخامسة.

ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة من المسابقة على مدار 3 أيام، بدءًا من اليوم.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري روشن

الخميس 14 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والاتحاد.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة وضمك.

الجمعة 15 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والشباب.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والرياض.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج والفتح.

السبت 16 سبتمبر

الساعة 03:00 عصرًا.. أبها والاتفاق.

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد والنصر.

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والطائي.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والتعاون.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات التسع في الجولة السادسة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الرسمي للمسابقة هذا الموسم.