تراجع معدل التضخم في المملكة إلى 2 % خلال أغسطس

كشفت هيئة الإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2% خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023م، على أساس سنوي حيث كان 2.3%، فيما يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.

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ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023م. وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.

وسجل قسم النقل ارتفاعًا بلغت نسبته 0.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6 % وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.7%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.

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وارتفع قسم التعليم بنسبة 1.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%، من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الآثات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -4.6%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2 %.

وبحسب التقرير ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا وطفيفة في أغسطس 2023م مقارنة بشهر يوليو 2023م، بزيادة بسيطة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8%.

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وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة -%0.3، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة -0.3%، وقسم النقل بنسبة -0.4%، وقسم الاتصالات بنسبة -0.3% ، وقسم الصحة بنسبة -%0.2، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -0.1%.

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