حدث تاريخي ورقم قياسي ورباعي سعودي.. الإعلان عن حكام كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الحكام الذين سيديرون مباريات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر أن تقام في قطر بدءًا من 12 يناير المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن اختيار 74 حكمًا لقيادة مباريات البطولة، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وأعلن الاتحاد عن تعيين 35 حكما و39 حكما مساعدا، إلى جانب حكمين احتياط في كل مركز، وذلك من 18 اتحادًا وطنيًا.

وللمرة الأولى، ينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات، مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن 6 حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون من ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.

وتتضمن قائمة حكام البطولة، علي رضا فغاني الذي يشارك للمرة الثالثة في إدارة مباريات كأس آسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي قاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين كرواتيا والمغرب في كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة حضور 4 حكام سعوديين، هما اثنان للساحة خالد الطريس ومحمد الهويش، ومواطنهما المساعدان خلف زيد الشمري وياسر السلطان.

وتشهد البطولة سابقة تاريخية أخرى، من خلال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد VAR في جميع مباريات البطولة في قطر، وذلك بعد النجاح في استخدام هذا النظام اعتبارا من دور الثمانية في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2019.