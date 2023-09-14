الاتحاد الألماني يتواصل مع ناجلسمان لخلافة فليك

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم فتح خطوط الاتصال مع جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ السابق، لتولي مهام المدير الفني لمنتخب ألمانيا خلفًا لهانزي فليك.

وكان الاتحاد الألماني أعلن يوم الأحد الماضي إقالة فليك من منصبه، بعد الخسارة بنتيجة 1-4 على يد نظيره الياباني في مباراة ودية السبت.

وتولى رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، مهام المدير الفني مؤقتًا في مباراة فرنسا الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء، وفاز فيها "المانشافت" بنتيجة 2-1.

ويواجه الاتحاد الألماني ضغوطًا لتعيين مدرب جديد للمنتخب في وقت مناسب استعدادا لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تقام على الأراضي الألمانية الصيف المقبل.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته المقبلة يوم 14 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي نظيره الأمريكي وديًا، ثم يخوض مباراة ودية أخرى أمام نظيره المكسيكي بعدها بثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الخميس أن رودي فولر تواصل مع فولكر ستروث، وكيل ناجلسمان، للتفاوض حول تدريب فريق الماكينات.

وكان ناجلسمان أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في مارس الماضي، لكنه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي البافاري يستمر حتى عام 2026 .

لكن بيلد ذكرت قبل أيام أن بايرن ميونيخ سيتنازل عن رسوم التعاقد في حال توصل ناجلسمان إلى اتفاق مع الاتحاد الألماني.

وقال أولي هوينيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ إن النادي لن يقف في طريق المفاوضات.

وكان فولر أكد أنه لا يمكنه الاستمرار في أداء مهام المدير الفني للمنتخب لفترة أطول، ولا يزال هو وبيرند نيوندورف رئيس الاتحاد يرفضان الإفصاح عن المرشحين لتدريب المنتخب.