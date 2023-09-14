تعليق الدراسة في ليبيا وتحويل بعض المدارس إلى ملاجئ مؤقتة

علقت ليبيا الدراسة في جميع أنحاء البلاد لمدة 10 أيام، تضامنًا مع المتضررين من فيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال وأدت لمقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هذا الإعلان تعليق الدراسة في ليبيا، موضحة أن تعليق الدراسة سيسمح باستخدام المدارس كملاجئ مؤقتة لمتضرري الفيضانات.

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وتتوافد العديد من فرق المساعدة الدولية، إلى ليبيا عقب الفيضانات الكارثية، مع استمرار ارتفاع عدد القتلى.

توقعات بوصول أعداد القتلى إلى 20 ألفًا

هذا ويواصل سكان مدينة درنة الليبية المدمرة البحث عن ذويهم المفقودين بالتعاون مع رجال الإنقاذ بعد كارثة السيول التي أودت بحياة الآلاف.

ولا تزال الجثث التي لم تنتشل من تحت الأنقاض أو في البحر غير معروفة الهوية والعدد، وبقاؤها في مياه السيول يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وتوقع رئيس بلدية رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، أن يصل عدد القتلى في المدينة المنكوبة جراء الفيضانات الكارثية إلى ما بين 18 و20 ألفا بالنظر إلى عدد الأحياء المدمرة.