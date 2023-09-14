المركز الوطني للأرصاد ينفي تأثر أجواء المملكة بالأعاصير

نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الخميس ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة المباشر بالأعاصير، مؤكدًا أنه غير صحيح ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.

‏وأشار القحطاني في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي للمركز الوطني للارصاد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن المملكة تُطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله.

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‏وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها، ممثلة بموقع المركز الوطني للأرصاد وعبر حساب المركز على منصة إكس @NCMKSA والذي يقوم بإحاطة الجميع بمختلف الحالات المناخية وتأثيراتها المصاحبة.