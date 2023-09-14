“جي إم سي” تكشف عن سياراتها الجديدة أكاديا 2024

كشفت شركة "جي إم سي" (GMC) عن سيارتها الجديدة أكاديا 2024 (Acadia 2024) في معرض ديترويت، وتأتي بتصميم داخلي جديد كليًا ومجموعة محسنة من التكنولوجيا.

تصميم السيارة الجديدة أكاديا 2024 ذات أبعاد أطول وأعرض من سابقتها، أطول بـ 10.6 بوصات وأطول بـ 3.2 بوصات من الجيل السابق، مما يسمح بمساحة أكبر للركاب.

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تأتي السيارة مع مساحة تخزين أكبر بنسبة 80% خلف مقعد الصف الثالث وزيادة بنسبة 36% في الصف الثاني.

محرك بقوة 328 حصانًا

تتميز السيارة الجديدة لشركة "جي إم سي" بنفس المحرك رباعي الأسطوانات كما في النسخ السابقة سعة 2.5 لتر، بقوة 328 حصانًا و326 رطلًا من عزم الدوران، وبناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات في جميع طرازات أكاديا.

السيارة مزودة بنظام جوجل المدمج وتطبيقاته المتنوعة، بما في ذلك الملاحة GPS، ومزودة بشاشة عرض قطرية أمامه مقاس 11 بوصة، مع شاشة لمس مركزية عمودية مقاس 15 بوصة في المنتصف.

أكدت الشركة أنه ليس لديها أي خطط لطرح نسخ هجينة أو كهربائية من سيارتها أكاديا 2024 (Acadia 2024).