“السوق المالية” تحيل 25 مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة للتلاعب بأسهم 84 شركة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، قرارين إحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية "نمو"، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.

وذكرت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم الخميس، بشأن القرارين، إن القرار الأول تضمن إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.

وأوضحت أن القرار الثاني، شمل إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، أحدها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.

هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذيةhttps://t.co/1cjeZQqpoq pic.twitter.com/x5V4p1406U — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) September 14, 2023

وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.

كشف هوية المخالفين

وأشارت الهيئة، إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

اقرأ أيضًا: هيئة السوق المالية تُقر تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية

مؤكدة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.