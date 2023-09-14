أبرز المعلومات عن نظام حماية البيانات بعد دخوله حيز التنفيذ اليوم

دخل نظام حماية البيانات الشخصية، الذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" حيز التنفيذ اليوم الخميس.

ويهدف النظام الجديد الذي جاء بعدما صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444هـ، إلى حماية البيانات الشخصية بجميع أنواعها.

اليوم يبدأ سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وعلى الجهات المشمولة في نطاق تطبيق أحكامه، تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن سنة؛ تبدأ من اليوم.#نظام_حماية_البيانات_الشخصية#سدايا pic.twitter.com/RYStiK4EJa — SDAIA (@SDAIA_SA) September 13, 2023

يهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمال البيانات الشخصية، والحد من الممارسات الخاطئة.

البيانات المشمولة بنظام الحماية الجديد

ويشمل النظام الجديد، كل بيان مهما كان شكله ومصدره ومن شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن بين تلك البيانات، الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل الشخصية، والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

عقوبات لمحاولة استغلال البيانات

يوفر النظام حماية البيانات الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور، بهدف منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.

ويتضمن نظام حماية البيانات عقوبات صارمة لأي شخص يحاول استغلال تلك البيانات. يتم تنظيم عمليات جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستخدامها، ونقلها من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام حماية للبيانات الشخصية سواء في شكلها الإلكتروني أو الورقي.

تشمل البيانات المحمية بواسطة النظام النصوص والصور الثابتة ومقاطع الفيديو التي تم إنتاجها باستخدام كاميرات التصوير. يُعتبر النظام ضمانًا قانونيًا لحماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في الخصوصية والأمان.

وللاطلاع على تفاصيل النظام الجديد والعقوبات التي نص عليها في حال استغلال البيانات يمكن زيارة الرابط التالي:

https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

حملة توعوية للتعريف بالنظام الجديد

تزامنًا مع دخول النظام حيز التنفيذ، أطلقت "سدايا" حملة توعوية وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بعنوان "اسأل قبل"؛ للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية.

وتقوم فكرة الحملة على رفع الوعي بالبيانات الشخصية، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات في حمايتها والمحافظة على خصوصية الأفراد المتعلقة بها، وإيضاح الدور الذي تلعبه مشاركة البيانات الشخصية بوعي في تسهيل الخدمات المقدمة للأفراد وتحسين جودتها، بما ينعكس على جودة حياتهم.

وترتكز الحملة على خلق التوازن بين محورين رئيسين هما: رفع مستوى وعي الأفراد حول حماية بياناتهم الشخصية، وحقوقهم المتعلقة بها المكفولة لهم في النظام، إضافةً إلى المصالح التي راعاها النظام، وتعزيز وعيهم حول قرار مشاركة البيانات الشخصية بموثوقية.