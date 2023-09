انطلاق فعاليات قمة العلا العالمية للآثار بحضور 300 مسؤول وعالم ومتخصص

انطلقت اليوم الخميس، أولى جلسات "قمة العلا العالمية للآثار"، التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بقاعة مرايا، وتستمر ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 300 مشارك من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات المعنية بالآثار والتراث الثقافي، وعشرات العلماء والمتخصصين في المجال من المملكة ومختلف دول العالم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضًا: “ناجز” تقدم أكثر من 14 مليون خدمة عدلية خلال أغسطس الماضي

وتهدف "قمة العلا العالمية للآثار"، لأن تصبح منصة عالمية أولى في قطاع التراث الثقافي وعلوم الآثار، تجسيدًا لما تزخر به محافظة العلا من ثراء ثقافي وإرث إنساني وأصول ثقافية صاغتها حضارات متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت مقصدًا لرحلات الرحالة والمستكشفين، ولا تزال حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية نظير ما تختزنه من آثار.

وحملت الجلسات عددًا من النقاشات الحوارية، والمعرفية المتنوعة، في مجال تطوير علم الآثار، والتحديات، بمشاركة عدد من الخبراء تحدثوا من خلال محاورها الأربعة عن "الهوية، ومشهد الآثار، والمرونة، وإمكانية الوصول"،وقد ركزوا على كيفية تطوير علم الآثار بما يسهم في زيادة الاكتشافات الأثرية وتفعيلها عالميًّا،حيث تُستكمل غدًا الجلسات الأخرى.

من جهته، رحّب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، نيابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بضيوف القمة الذين قدِموا من مختلف دول العالم.

وتتضمن القمة، عددًا من الجلسات الحوارية، والمعرفية، والتي ستركز على مجال تطوير علم الآثار، ومناقشة التحديات للتوصل إلى رؤى مشتركة، بمشاركة عدد من الخبراء وفتح آفاق التعاون والشراكات وخلق مساحة للحوار في مجالات علم الآثار والتراث الثقافي.

وتركز القمة على أربعة محاور، هي "الهوية، ومشهد الآثار، والمرونة، وإمكانية الوصول"، حيث تركز الجلسات على تطوير علم الآثار، بما يسهم في زيادة الاكتشافات الأثرية وتفعيلها عالميا.

وتناقش القمة من خلال 30 جلسة عمل متنوعة، بناء الهوية في العصر الحالي وتعظيم الاكتشافات الأثرية، وحفظ وتوثيق القطع الأثرية، وآليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وكيف يمكن تعزيز النمو الاقتصادي ونقل المهارات في قطاع الآثار، إضافة إلى حفظ الآثار المرتبطة بقيم المجتمع، ودور وسائل الإعلام في دعم التراث الثقافي وعلم الآثار.

ونظمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مساء أمس الأربعاء، حفل استقبال وعشاء لضيوف القمة، في واحة ديمومة، وتخلَّل الحفلَ عددٌ من الفقرات، وعرضٌ مرئيٌّ لأابرز المعالم الأثرية في المحافظة.

#AlUla celebrates the presence of a distinguished group of scientists, experts, and researchers in the field of archaeology and cultural heritage, bringing forth insights that contribute to a greater future and new horizons for the archaeological sector.… pic.twitter.com/NnBW2pw9YI

— AlUla World Archaeology Summit (@AWASKSA) September 14, 2023