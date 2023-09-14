اتحاد الغرف الخليجية والسعودية يدعو إلى تكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي

دعا رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، حسن بن معجب الحويزي إلى تعزيز التكامل في استراتيجيات النقل والخدمات اللوجستية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح، في بيان، مساء الخميس، أن هذا يمكن تحقيقه من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية وتحفيز قطاع الخدمات اللوجستية، وأيضاً من خلال الخصخصة للأعمال التشغيلية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشاد، بما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من معدلات نمو اقتصادي إيجابية، وتقدمها في مؤشرات سهولة الأعمال ونمو حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية.

ودعا إلى إيجاد المبادرات والمشاريع النوعية؛ كإنشاء مدينة صناعية خليجية خاصة بالصناعة الغذائية والدوائية ترتبط بموانئ دول المجلس.

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