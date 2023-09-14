الحرس الثوري يحتجز سفينتين تحملان علم بنما بتهمة تهرب النفط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن احتجاز سفينتين ترفعان علم بنما، بتهمة تهريب 1.5 مليون لتر وقود، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت خلال الأيام القليلة الماضية سفينتين ترفعان علم بنما وتقومان بتهريب 1.5 مليون لتر من الوقود.

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وأضافت "تسنيم" أن طاقمي السفينتين يتألف من 37 فردًا من دول مختلفة.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية اتهمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، باحتجاز عدة سفن خلال السنوات الماضية.